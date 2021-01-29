Москва, 29 января, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ проведет 29 января президент России Владимир Путин. Об этом 29 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности. Москва

«Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Сегодня день без крупных публичных мероприятий. В середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил он.

Также Песков добавил, что про темы, которые будут обсуждать на совещании, будет сообщено отдельно и добавил, что позднее у российского президента намечен ряд рабочих встреч непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин хорошо знал скончавшегося накануне актёра Василия Ланового.