Москва, 29 января, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Красная Весна Жители ДНР

Накануне, 28 января, главред RT Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России.

Комментируя это, представитель Кремля подчеркнул, что подобного вопроса на повестке дня не стоит.

«(Тем не менее) Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», напрямую относящийся к жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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