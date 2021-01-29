Минск, 29 января, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Свои соболезнования родным и близким советского и российского актера, народного артиста СССР Василия Ланового выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 29 января сообщает агентство БелТА.

Цитата из к/ф «Офицеры». Реж. Владимир Роговой. 1971. СССР Васлий Лановой в роли Ивана Вараввы

«Ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек», — говорится в тексте сообщения белорусского лидера.

Также Лукашенко отметил, что врождённая интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили Лановому создать множество запоминающихся образов, ставшими эталонами для актёрского мастерства.

«Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу кончины актёра Василия Ланового выразил президент России Владимир Путин.