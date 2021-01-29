Москва, 29 января, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Вопрос включения Донбасса в состав России не стоит на повестке дня, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Красная Весна Памятник «Твоим освободителям, Донбасс»

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая накануне, 28 января, призвала включить республики Донбасса в состав РФ.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Он уточнил, что Москва занимает «весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию её внутриукраинского кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на интеграционном форуме «Русский Донбасс», главред RT Маргарита Симоньян заявила:

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой».

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