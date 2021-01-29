Пенза, 29 января, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В микрорайоне «Ясенки» города Сердобска Пензенской области вот уже более 20 лет идет строительство многоквартирного дома. Новое жилье предназначалось для работников Сердобского часового завода, но по ряду причин стройобъект законсервировали. Губернатор Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки 29 января посетил стройплощадку.

Pnzreg.ru Недострой в городе Сердобске Пензенской области

Собственником долгостроя в настоящее время является частный инвестор, который намерен завершить возведение проблемного дома. Часть квартир предполагается передать в маневренный фонд Сердобска для обеспечения жильем детей-сирот, а также медиков и других категорий нуждающихся.

Дом состоит из 126 квартир, общей площадью более 6 тыс. кв. метров. По проекту предусмотрен демонтаж технического этажа, снятие с последующим восстановлением 8-го и 9-го этажей. Системы водоотведения и водоснабжения подключаются к городским сетям. Газоснабжение предусмотрено от проектируемого подземного газопровода. Источником электроснабжения является проектируемая трансформаторная подстанция КТП (комплектная трансформаторная подстанция).

Глава области поддержал инициативу предпринимателя и отметил, что дом нужно приводить в порядок и достраивать, а муниципалитету — выкупать квартиры для граждан, которым требуется обеспечение жильем, в том числе для бюджетников. Должностным лицам поручено оказать содействие в оформлении необходимой документации и обеспечить сопровождение процесса завершения строительных работ.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Пензе 27 января открыли жилой комплекс «Лукоморье-2». Губернатор области Иван Белозерцев поздравил новоселов с вводом в эксплуатацию второй очереди жилого объекта, оказавшегося в числе проблемных в связи с финансовыми трудностями застройщика.

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