Москва, 29 января, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил в компанию Google требование снять блок на публикацию видеороликов с гимном РФ на платформе YouTube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видео удалено YouTube

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что гимн, как и иные государственные символы, «не является объектом авторских прав».

В Роскомнадзоре также обвинили компанию в «неприкрытом и недопустимом хамстве» в отношении всех российских граждан, а также обратили внимание владельцев каналов на YouTube на целесообразность переноса своего контента на российские видеохостинги.