Москва, 29 января, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в 2020 году завершили программу перевооружения. Имея скромный военный бюджет на фоне США и тем более всех стран НАТО, Россия держит паритет с Западом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

«Служба в армии снова стала престижной. При этом мир войны сейчас отличается от середины прошлого столетия. Это сравнительно небольшие подразделения и ВКС, беспилотники и прочие технологические новации.

Россия занимает второе место после США по экспорту оружия, со среднегодовым объемом продаж в размере $15 млрд.

Отдельно стоит сказать о частных военных компаниях (ЧВК). До недавнего времени это была исключительно история США, и шире — англосаксонских стран, Black Water и т. д.

Однако в последние годы это направление активно освоили российские военные компании. Сколько зарабатывают бойцы российских ЧВК?

Если верить прессе, боец ЧВК Вагнера в среднем зарабатывает от $2,5 до 3,5 тыс. в месяц, в то время как «Патриот» предлагает своим бойцам от $6 до 15 тыс. в месяц.

Еще в 2014 году критики Владимира Путина много говорили, что Россия не выдержит новую гонку вооружений. Ее экономика рухнет.

Действительно, рост оборонных расходов был одним из факторов девальвации 2014 года, но не ключевым. Однако в целом, как видно, России удалось сохранить макроэкономическую стабильность», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что Россия при президентстве Владимира Путина вновь приобрела статус военной державы.

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