Берлин, 29 января, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил плагин-гибридные версии 3 Series и 5 Series под названиями 320e и 520e соответственно. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Bmwgroup.com BMW 320e

Система PHEV (подключаемый гибрид) у моделей 320e и 520e состоит из двухлитрового бензинового мотора производительностью 163 л. с., который функционирует с электромотором. Совокупная производительность гибридного силового агрегата составляет 205 л. с.

В базовой версии двигатель сочетается с восьмискоростным «автоматом» и задним приводом. Однако за доплату покупателю доступна система полного привода xDrive.

У BMW 320e плагин-гибридный силовой агрегат обеспечивает запас хода на электричестве до 61 км, а у версии 520e — до 61 км.

Что же касается динамических характеристик, то 320e будет способен разгоняться до «сотни» за 7,6 секунды без полного привода xDrive. Версия в кузове универсал будет помедленнее. Модель 520e от 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,9 секунды (8,2 для универсала).

Первые модели 320e и 520e появятся на европейском рынке в марте нынешнего года.

Ранее генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что в 2023 году немецкий автопроизводитель планирует увеличить долю выпуска электромобилей до 20% — на четверть миллиона электромобилей больше, чем планировалось изначально.

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