Барнаул, 29 января, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В социальных сетях появились фотографии автомобилей, ставших участниками ДТП, в котором пострадали чиновники алтайского министерства культуры. Судя по одному из снимков, весь удар пришелся на правую переднюю часть иномарки Hyundai: подушки безопасности сработали даже у пассажиров заднего сидения, капот справа смяло почти до переднего колеса.

Цитата barnaul22official Автомобиль Hyundai, в котором сотрудники алтайского министерства культуры попали в ДТП

Второй участник аварии — автомобильный эвакуатор. После столкновения он перевернулся набок.

Цитата vkurse22 Грузовой автомобиль, который столкнулся с машиной, в которой ехали сотрудники алтайского министерство культуры

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края в тот момент, когда грузовой автомобиль стал поворачивать со второстепенной на главную дорогу. Тяжёлые травмы получила заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, а сама министр — Елена Безрукова — повреждение руки.

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