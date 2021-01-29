Барнаул, 29 января, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В результате дорожной аварии, произошедшей сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края, тяжёлые травмы получила заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, а сама министр — Елена Безрукова — повреждение руки. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в тот момент, когда водитель грузового автомобиля пытался выехать со второстепенной на главную дорогу. Чиновники направлялись в Бийск, где собирались осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.

О состоянии водителей автомобилей — участников аварии и третьего пассажира — начальника отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства культуры края Федора Зыкова — пока ничего не известно.

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