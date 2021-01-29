Южно-Сахалинск, 29 января, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В субботу 30 января по прогнозам синоптиков на Курилах ожидается ухудшение погоды. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Снегопад

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По прогнозам Сахалинского управления Росгидромета, 30 января в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах пройдёт снег, местами сильный снег. Ожидается метель, порывы ветра будут достигать 20−25 м/с.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку с Тихого океана движется циклон. По данным гидрометцентра, в предстоящие выходные дни, 30 и 31 января, в крае пройдёт сильный снег. А в Якутии в предстоящие выходные дни 30 и 31 января ожидается потепление до — 38 градусов.