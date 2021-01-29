Эдинбург, Великобритания, 29 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленным и несвоевременным стремление властей Шотландии провести новый референдум о независимости от Лондона. Об этом он заявил 28 января во время визита в эту часть Соединённого Королевства, передаёт Sky News.

(сс) OPCW Борис Джонсон

Он раскритиковал «бесконечные» разговоры об очередном референдуме и отметил, что власти региона пока не решили всех проблем с безработицей, образованием, преступностью и наркоманией. Кроме того, продолжается пандемия коронавируса, и именно эти темы требуют внимания.

Британский премьер подчеркнул, что не собирается «вступать в бессмысленные пререкания, имея в виду тот факт, что не так давно уже проводился такой референдум».

Ранее о намерении провести новое голосование по вопросу отделения от Великобритании заявляли руководители правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Опрос компании Ipsos MORI в октябре 2020 года показал, что за независимость региона выступают 58% шотландцев. Референдум о независимости Шотландии уже проходил в 2014 году, тогда 55% участников голосования выступили за сохранение союза Эдинбурга и Лондона.

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