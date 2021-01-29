Якутск, 29 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Гидрометцентр РФ прогнозирует, что в предстоящие выходные в столице морозной Якутии столбик термометра поднимется с — 50 градусов до — 38, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Солнце

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Синоптики 30 января осадков не обещают. Температура воздуха В Якутске днём составит — 42 градуса, ночью — — 46, ожидается небольшой ветер. В воскресенье, 31 января днём будет максимально — 38, а ночью — 41 градус.

В последующую рабочую неделю сохранятся такие же температуры.

На территории Якутии также ожидается незначительное потепление, в пределах — 33 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Якутии Айсеном Николаевым поинтересовался, как жители холодного региона переносят морозы.