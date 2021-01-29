Владикавказ, 29 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии разоблачили преступную группу, обналичивающую денежные средства через фирмы-однодневки. Организатором противоправной деятельности оказалась жительница Алагирского района, сообщили 29 января в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Лиса

Она разработала преступную схему и привлекла к участию в ней пятерых своих знакомых. Было создано 22 компании, которые фактически не вели никакой деятельности, но с помощью подложных финансовых документов, договоров, справок о приобретенных товарах, произведенных работах и предоставленных услугах получали на счета денежные средства.

«Злоумышленники создали 22 номинальные коммерческие организации, через которые обналичивали денежные средства, поступившие на подконтрольные расчетные счета», — говорится в сообщении МВД.

К своей схеме злоумышленники привлеки ничего не подозревающих граждан, на которых оформляли фирмы-однодневки. За определенный процент мошенники незаконно обналичивали денежные средства юридических и физических лиц по фиктивным договорам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору». В отношении четырёх фигурантов избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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