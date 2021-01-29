Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. На Камчатку с Тихого океана движется циклон. По данным гидрометцентра, в предстоящие выходные дни, 30 и 31 января, в крае пройдёт сильный снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю На Камчатке бушует снежный циклон

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Под воздействием атмосферного фронта окажется восточное побережье Камчатки. В Алеутском муниципальном округе, Усть-Камчатском, Олюторском, Карагинском, Пенжинском районах прогнозируется сильный снег. Порывы ветра будут достигать 30 м/с. В Елизовском районе также ожидается снег и сильный ветер до 20 м/с.

В районах края прогнозируется гололёд, снежные перемёты, ограничение видимости.

«Спасатели призывают жителей края во время действия циклона быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим», — сказали в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 января в Приморье продолжали устранять последствия снежного циклона, а также проводили восстановление электроснабжения в нескольких населённых пунктах.