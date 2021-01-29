Москва, 29 января, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору в рамках ОГЭ в 2021 году — вместо этого они напишут итоговую контрольную работу. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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«Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбор предмета остаётся за учеником, который исходит из дальнейшей образовательной траектории — например, перехода в профильный 10-й класс.

Все варианты контрольных работ будут скомпилированы по спецификации КИМ ОГЭ 2021 года.

Отмечается, что образовательные органы в регионах смогут самолично ограничить численность заданий или изменить время выполнения таких работ. Также органы исполнительной власти субъектов РФ «устанавливают минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной шкале, за выполнение контрольной работы на основе рекомендаций Рособрнадзора».

Итоги всех работ будут внесены в региональные и федеральную информационные системы ГИА и приёма.