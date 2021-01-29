Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге врач-травматолог одной из ведущих больниц города стал фигурантом уголовного дела после поездки на каршеринге под чужим аккаунтом. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Дарья Драй ИА REGNUM Каршеринговый автомобиль

Попался 30-летний Владислав в руки полиции глубокой ночью 26 января. Около трех часов часов ночи у дома 17 по улице Социалистической он был остановлен сотрудниками ДПС.

Мужчина находился за рулем каршерингового автомобиля KIA Rio. Во время проверки документов выяснилось, что услугами каршеринга мужчина воспользовался с помощью чужой учетной записи

«Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде.