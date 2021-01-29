Москва, 29 января, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Выпускной экзамен для школьных выпускников, не поступающих в вузы, в 2021 году пройдёт по материалам, основанным на заданиях ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

«Выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГИА для одиннадцатиклассников в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

Государственный выпускной экзамен для лиц, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом по спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

Экзамены по русскому языку и математике для лиц, имеющих право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по демонстрационным материалам, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Отмечается, что ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. С 3 по 17 сентября 2021 года ГВЭ смогут сдать те, кто не прошёл ГИА-11 в мае.