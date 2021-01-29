Людиново, Калужская область, 29 января, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Калужской области за убийство пожилой женщины к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режим приговорён 52-летний житель города Людиново Роман Степаненков. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

Следствием и судом установлено, что Степаненков 1 января 2020 года разбил стекло металлической монтировкой в доме на улице Чапаева города Людиново и проник в дом одинокой пенсионерки. Злоумышленник нанёс 83-летней женщине более 40 ударов ножом и монтировкой. Обстановка в доме свидетельствовала о том, что нападавший искал материальные ценности. Следователи выяснили, что из дома пропало 1,5 тыс. рублей.

Осужденный мужчина не работал, ранее с 1984 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности, около 20 лет провел в местах лишения свободы и на момент совершения преступления находился на испытательном сроке. Генотип задержанного совпал с ДНК-профилем следа крови, обнаруженного криминалистами на осколках стекла в доме потерпевшей.