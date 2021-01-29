В Ярославле откроется бизнес-клуб «Театрал»
Ярославль, 29 января, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российский государственный театр драмы имени Федора Волкова и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской заявили о новом совместном проекте — бизнес-клубе «Театрал». Об этом бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров сообщил на своей странице в Facebook.
Главная цель проекта — создать площадку, где предприниматели Ярославской области смогут встречаться и общаться в неформальной обстановке. Предполагается, что проект позволит сблизить артистическую и предпринимательскую среду.
Первая встреча с артистами в неформальной обстановке запланирована на 22 февраля. Количество желающих принять участие в первой встрече бизнес-клуба превысило ожидания организаторов, а пригласительные билеты разобрали буквально за пару дней.
Специально для открытия бизнес-клуба труппа готовит новый перфоманс «Про людей». По словам актеров, это будет «необычное действо в нестандартной обстановке», ранее в стенах Волковского театра не представленное.