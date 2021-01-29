Ярославль, 29 января, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российский государственный театр драмы имени Федора Волкова и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской заявили о новом совместном проекте — бизнес-клубе «Театрал». Об этом бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров сообщил на своей странице в Facebook.

Волковский театр

Главная цель проекта — создать площадку, где предприниматели Ярославской области смогут встречаться и общаться в неформальной обстановке. Предполагается, что проект позволит сблизить артистическую и предпринимательскую среду.

«Почему в качестве площадки для бизнес-клуба мы выбрали именно Волковский? Во-первых, это старейший театр, наша гордость. Во-вторых, это позволит бизнесу ближе познакомиться с труппой и репертуаром Первого русского. В-третьих, не скрою, нам бы очень хотелось, чтобы это партнерство было взаимовыгодным как для предпринимателей, так и для самого театра», — пишет Альфир Бакиров.

Первая встреча с артистами в неформальной обстановке запланирована на 22 февраля. Количество желающих принять участие в первой встрече бизнес-клуба превысило ожидания организаторов, а пригласительные билеты разобрали буквально за пару дней.

«Мы видим, что люди соскучились по живому общению. Если новая площадка будет интересна предпринимателям, то аналогичные встречи планируем проводить раз в квартал, следующую — во второй половине апреля. Надеемся, что к тому времени коронавирусные ограничения ослабнут, и мы сможем позволить себе пригласить большее количество гостей», — подчеркнул Альфир Бакиров.

Специально для открытия бизнес-клуба труппа готовит новый перфоманс «Про людей». По словам актеров, это будет «необычное действо в нестандартной обстановке», ранее в стенах Волковского театра не представленное.