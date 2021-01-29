Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург после недельной оттепели возвращается зима. С сегодняшнего дня в городе на Неве и в Ленинградской области произойдет небольшое понижение температуры и выпадет снег.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

Как сообщил 29 января ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, погодная ситуация в Северной столице будет определяться циклоном, центр которого вплотную приблизится к южным границам региона.

«Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, пройдёт снег, местами гололедица», — уточнил Леус.

Температура воздуха в течение дня в городе будет колебаться от — 1 до +1 градуса, по Ленинградской области −3… +2 градуса. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Отметим, накануне ГУ МЧС России по Ленобласти предупредило жителей региона о надвигающемся сильном снеге и гололеде на дорогах.