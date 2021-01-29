Ярославль, 29 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области вновь обсудят стратегию развития региона. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Пресс-конференция фонда «Ярославия»

На этот раз обсуждением стратегии займётся фонд «Ярославия», который создаётся специально для этих целей. Учредителем фонда будет председатель общественной палаты региона Сергей Соловьёв. Членами фонда станут также ректор Ярославского государственного университета им П.Г. Демидова Александр Русаков, руководитель авторского проекта «Клуб социологов» Евгений Голубев, президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Наталия Рогоцкая.

28 января на пресс-конференции они представили свои планы. Общественники намерены провести экспертизу Стратегии социально-экономического развития региона и собрать предложения по её изменению.

«Ярославцам предстоит оценить, насколько нынешний документ соответствует пяти национальным целям развития, принятым Президентом РФ летом прошлого года на фоне пандемии и глобальных изменений в экономике страны и мира. С февраля по июнь 2021 года рабочие этапы будут состоять из круглых столов и конференций по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, возможностям развития талантов, комфортной и безопасной среде для жизни, достойному и эффективному труду и успешному предпринимательству, а также цифровой трансформации», — говорится в пресс-релизе по итогам мероприятия.

Нельзя не отметить, что активная работа фонда «Ярославия» совпадает с избирательной кампанией в Госдуму России. В августе планируется провести региональную конференцию, в сентябре собранные предложения пройдут экспертную оценку. Итоги будут подведены в октябре на итоговой конференции. Фонд планирует максимально привлечь ярославцев для осуждения стратегии.

«Для организации работы Фонд планирует проводить опросы общественного мнения и запустить цифровую платформу для проведения массовых обсуждений предложений ярославцев», — говорится в пресс-релизе.

Очень похожая схема была использована в 2017 году, когда проходили выборы губернатора Ярославской области. Называлась она «10 точек роста». Тогда власти также «обсуждали с жителями» стратегию социально-экономического развития региона. Как сообщал официальный сайт правительства, в ходе той кампании «за три месяца от жителей региона поступило 6485 заявок». Каждая «точка» обсуждалась группой экспертов.

Интересно, что предложения будут вносится в реально существующий документ. Это «Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года». Она была принята ещё при губернаторе Сергее Ястребове в 2014 году, и с тех пор несколько раз корректировалась, в последний раз в сентябре 2020 года.

Видимо, до сентября этого года жителям Ярославля и области ещё не раз предстоит услышать с телеэкранов про третий мост и Карабулинскую развязку в Ярославле, канатную дорогу в Тутаеве, африканских сомов в Ростове, улучшение работы общественного транспорта и так далее.