Ярославль, 29 января, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Кандидатура Михаила Боровицкого на пост председателя Ярославской областной думы является самой логичной, полагает ветеран ярославской политики Александр Миклин. Этим мнением эксперт поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Боровицкого фракция «Единая Россия» выдвинет на должность спикера, освободившуюся после гибели Алексея Константинова.

«На сегодняшний день именно в облдуме он самый опытный, самый грамотный. Он возглавлял сельский район, он возглавлял департамент, он был заместителем губернатора, был депутатом и председателем думы. По технической опытности он вне конкуренции. Интересно, что у него есть своё видение, своё мнение. Мы помним, что по пенсионной реформы он вызвал недовольство федерального центра. Михаил Васильевич — оптимальная кандидатура. Она удовлетворяет и депутатов, и губернатора. Депутатов она удовлетворяет, губернатор согласился, может, и с некоторым скрипом. Боровицкий не до осени, он до конца срока работы этой думы», — сказал Александр Миклин.

Как полагает Миклин, перед Боровицким на посту председателя думы будет стоять задача снимать социальную напряжённость, помогая в этом исполнительной власти региона.

«Во времена социальной напряженности (а сейчас есть социальная напряженность, и она вызвана не митингами за Навального и прочими хайповыми вещами, а она вызвана шестилетним экономическим кризисом, ковидом, пенсионной реформой) если бы я не дай Бог был губернатором, я бы ставил перед думой задачу работу по микшированию, по смягчению социальной напряженности. Вплоть до того, чтобы требовать от Москвы денег, денег, денег. Не автобусов старых, а денег», — сказал Миклин.

Не удивлён Миклин и назначением руководителем региональной «Единой России» Ольги Хитровой.

«Разделение постов председателя думы и руководителя регионального отделения «Единой России» тоже очень оправданно, особенно в избирательный период. То, что «Единую Россию» возглавила молодая женщина, почему нет, я бы тоже рекомендовал кого-то помоложе: председателя муниципалитета господина Ефремова, зампреда думы господина Капралова или госпожу Хитрову. На время избирательной кампании нужны люди помоложе, подинамичнее. Сенсаций нет, все в рабочем порядке».

По мнению Миклина, внутренней борьбы в «Единой России» за посты в думе и партии не было. Но были варианты, которые тщательно изучались исполнительной властью региона и в Москве.