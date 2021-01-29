Барнаул, 29 января, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Известие о том, что у людей с шизофренией риск умереть от коронавируса почти в три раза выше, чем у остальных людей, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает очень интересной находкой учёных. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил, что приведённые американскими исследователями цифры (они изучили медицинские карты 26 540 пациентов) настолько впечатляющие, что сомневаться в выводах не приходится.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

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«С чем связана почти в три раза более высокая смертность от COVID-19 при наличии шизофрении — большой вопрос. Очевидно, что при этом психическом заболевании имеет место определенный и скрытый от глаз клинициста соматический компонент, который пока не изучен. Таким образом, в этой связи нам предстоят новые открытия, причем, казалось бы, в полностью исследованных областях», — пояснил врач.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о повышении в 2,7 раза вероятности умереть от COVID-19 при наличии шизофрении известили американские ученые. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, оказалось, что по сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту.

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