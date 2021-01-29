Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга вместе с представителями Роспотребнадзора сегодня, 29 января, обсудят возможность постепенного смягчения ограничений и запретов, введённых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

ИА REGNUM Александр Беглов

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"Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы», — сказал губернатор в эфире телеканала «78».

При этом он вновь напомнил, что коронавирус никуда не делся, он продолжает циркулировать и заражать людей, многие из которых заболевают. Беглов призвал горожан, как и прежде, носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей. В то же время кардинально изменить ситуацию, по словам градоначальника, смогут только массовая вакцинация населения и выработка коллективного иммунитета.

«Тогда мы сможем сказать, сколько у нас переболело, сколько вакцинировалось населения, и мы можем уже снимать и ограничительные меры, и уже жить в этих новых условиях», — пояснил Беглов.

Добавим, по данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, в городе наблюдается отчетливая и устойчивая тенденция снижения распространения инфекции, что делает возможным смягчение ограничений.

«При осторожном, продуманном и ступенчатом переходе от противоэпидемического режима к обычному повседневному вероятность подъема заболеваемости невысока. Но этот подъем будет возможен, если жители города перестанут соблюдать базовые противоэпидемические меры — использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах», — говорится в информационной справке Межведомственного совета от 28 января.