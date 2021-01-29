Владивосток, 29 января, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Нарушенное прохождением по территории Приморского края южного циклона электроснабжение восстановлено энергетиками Приморских электрических сетей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба АО ДРСК («Дальневосточная распределительная сетевая компания»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Да будет свет!

«Энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, нарушенное прохождением по территории края южного циклона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прошедшей ночью было восстановлено электроснабжение сел Речица, Царевка, Петровка, Трудовое, Тавричанка, Перетино, Новая Сила, Екатериновка, Новороссия, Кипарисово-1, Грибное, Центральное, Новая Москва, Смяличи, Боец Кузнецов, Чапаево и Горный Хутор, а также в поселках Сибирцево и Черниговка и в городе Большой Камень.

Также сообщается, что электричество снова в штатном режиме подается в Первомайский район Владивостока.

Кроме этого, отмечается, что на утро 29 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей в поселках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Соловей Ключ, Ясное, Суражевка и Рязановка. В то же время параллельно ведется точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже включенных населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что власти Приморья объявили в связи с прохождением снежного циклона режим повышенной готовности, который введён в 34 муниципалитетах региона.