Бийск, Алтайский край, 29 января, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Алтайский активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проведения ежегодной акции «Снежный фронт» в Бийске обратились к главе алтайского наукограда Александру Студеникину с претензий. Как сообщает пресс-служба ОНФ, чиновнику напомнили о требованиях ГОСТ Р 50 597−93 и призвали привлечь подрядную организацию к выполнению своих обязанностей по содержанию улично-дорожной сети Бийска в зимний период.

ОНФ Ул. С. Разина в Бийске

«Мы зафиксировали неубранный снег на улицах Вали Максимовой, Кирова, Мирной, Горно-Алтайской, Прибыткова, Разина, Кирова, Ударной и других. В снегу парковочные карманы, в том числе места для инвалидов, тротуары, подходы к пешеходным переходам, на некоторых дорогах образовалась глубокая колея. Бийчане жалуются, что с каждым днем дороги становятся все уже и уже», — пояснила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские активисты ОНФ обнаружили аналогичные проблемы в Барнауле. О том, что даже в центральной части столицы Алтайского края (на улицах Гоголя, Пролетарской, Песчаной, на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на Обском бульваре и в других местах) проезжие части, парковочные карманы оказались погребёнными под снежными завалами, они известили мэрию Барнаула.

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