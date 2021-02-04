Несмотря на то, что в регионах России ежедневно продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом, всё чаще из уст медиков и учёных звучат оптимистичные прогнозы по поводу пандемии. В том числе это связано с продолжающейся массовой вакцинацией населения против COVID-19. В целом, по оценкам президента РФ Владимира Путина, количество заболевших COVID-19 в настоящее время сокращается, «пандемия действительно постепенно отступает». Власти регионов постепенно снимают «коронавирусные» ограничения, однако режим повышенной готовности продлевается. Сохраняется масочный режим и необходимость социального дистанцирования. Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

08:12 29.01.2021 На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов пациентов с коронавирусом в островном регионе достигло 27. Читайте подробнее: На Сахалине увеличилось число жертв COVID-19

08:20 29.01.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии достигло 15 395. Об этом: Коронавирус за сутки выявлен у 55 жителей Горного Алтая

08:22 29.01.2021 Переводить беременных сотрудниц на удаленную работу обязали работодателей в Самарской области. Соответствующие постановление подписал 28 января глава региона Дмитрий Азаров. Ранее жительницы региона в социальных сетях просили главу области перевести беременных женщин на удаленный режим работы для недопущения заражения коронавирусом: эта норма в регионе была принята, но носила форму рекомендации. Читайте подробнее: Работодателей Самарской области обязали перевести беременных на «удаленку»

08:34 29.01.2021 В Кемеровской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе режим повышенной готовности продлили ещё на месяц

08:34 29.01.2021 Большинство сотрудников российских компаний (57%) предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками для защиты от коронавирусной инфекции на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру». Подробности в материале: Жители России рассказали о способах защиты от коронавируса на работе

08:35 29.01.2021 Известие о том, что у людей с шизофренией риск умереть от коронавируса почти в три раза выше, чем у остальных людей, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия» считает очень интересной находкой учёных. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил, что приведённые американскими исследователями цифры (они изучили медицинские карты 26 540 пациентов) настолько впечатляющие, что сомневаться в выводах не приходится. «С чем связана почти в три раза более высокая смертность от COVID-19 при наличии шизофрении — большой вопрос. Очевидно, что при этом психическом заболевании имеет место определенный и скрытый от глаз клинициста соматический компонент, который пока не изучен. Таким образом, в этой связи нам предстоят новые открытия, причем, казалось бы, в полностью исследованных областях», — пояснил врач. Читайте подробнее: Врач назвал возможную причину связи шизофрении и риска смерти от COVID-19

08:36 29.01.2021 Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил 29 января телеканалу «360». "Причина — коронавирус», — сказал Крок. Об этом: Названа причина смерти Василия Ланового

08:37 29.01.2021 В Магаданской области от коронавируса привились более 3,5 тыс. человек. Читайте также: На Колыме более 400 человек получили паспорта вакцинации от COVID-19

08:40 29.01.2021 Власти Санкт-Петербурга вместе с представителями Роспотребнадзора сегодня, 29 января, обсудят возможность постепенного смягчения ограничений и запретов, введённых для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Подробности в материале: В Петербурге обсудят смягчение ограничений по коронавирусу

08:41 29.01.2021 В Кемеровской области возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00 (время местное), в том числе ночных клубов (дискотек). Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе ночным заведениям разрешили работать до утра

08:43 29.01.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 31 марта 2021 года. Читайте также: В Томской области продлили режим «коронавирусных» ограничений

08:44 29.01.2021 Вузы Башкирии с 8 февраля возобновят обучение студентов в очном формате. Такое решение 28 января было принято на заседании оперативного штаба региона. Сообщается, что органам государственной власти разрешили возобновить личный прием граждан. А с 27 марта смогут возобновить работу оздоровительные лагеря для детей. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Сотрудников этих учреждений внесут в список на первоочередную вакцинацию против COVID-19. Об этом: В Башкирии сняли некоторые антиковидные ограничения

08:44 29.01.2021 В Ульяновской области от COVID-19 вакцинировано около 5 тыс. человек, ежедневно прививаются не менее 600 человек. Читайте подробнее: В Ульяновской области пункты вакцинации появятся во всех муниципалитетах

08:44 29.01.2021 В Кемеровской области возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов — при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Кузбасским театрам разрешили работать с полными залами

08:47 29.01.2021 Иркутская область, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, в соответствии с распоряжением, подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, получит 59 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. Об этом информирует сегодня, 29 января, пресс-служба областного правительства. Читайте подробнее: Приангарье получит 59 млн на бесплатные лекарства от COVID-19

08:50 29.01.2021 С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 49 408 человек. Из них 8860 человек завершили полный цикл вакцинации, состоящий из двух доз. Читайте также: В Петербурге вакцинировали от коронавируса около 50 тыс. человек

08:52 29.01.2021 В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 29 января, за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — случаев, 27 января — 107 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбасе снизился суточный прирост числа заражённых коронавирусом

08:56 29.01.2021 В Приморье вакцинировались от коронавирусной инфекции 4839 человек. Наиболее активно получают прививку жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма. Об этом: В Приморье вакцину от коронавируса получили уже почти пять тысяч человек

08:57 29.01.2021 В Ульяновской области усилят работу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В том числе планируется перераспределить коечный фонд для восстановительного лечения таких пациентов. Об этом: В Ульяновске увеличат коечный фонд для реабилитации ковид-пациентов

08:57 29.01.2021 В Северной Осетии число участников вакцинации против COVID-19 превысило уже 1300 человек. Активность граждан растет, в связи с этим в ближайшее время ожидается поставка в республику еще 1200 доз «Гам-Ковид-Вак», сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева. По её словам, ранее в регион было поставлено 2442 доз вакцины. Об этом: В Северной Осетии привиты от коронавируса уже 1300 граждан

09:04 29.01.2021 Медицинские учреждения Ишимбая и Салавата вернутся к плановому приему пациентов в Башкирии. Об этом 28 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании республиканского оперативного штаба. По его словам, эпидемиологическая обстановка в республике является стабильной: фиксируется снижение темпов роста заражения коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения, ранее перепрофилированные в инфекционные госпитали, возвращаются к плановому приему пациентов. Читайте также: Глава минздрава Башкирии рассказал об эпидемиологической обстановке

09:04 29.01.2021 Аэропорт Иркутска по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое провела вице-премьер России Татьяна Голикова, известил о возобновлении международного авиасообщения с 8 февраля. Читайте также: Аэропорт Иркутска возобновляет международные рейсы после карантина

09:06 29.01.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 10 случаях симптомы заболевания отсутствуют. Подробности в материале: В Туве за сутки выявили 15 новых носителей SARS-CoV-2

09:11 29.01.2021 Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения на Чукотке превышен почти на 73%. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в округе заболели 270 человек. Об этом: На Чукотке отмечается вспышка ОРВИ среди взрослых

09:16 29.01.2021 Метод переливания плазмы крови доказал эффективность в лечении коронавирусной инфекции, сообщила 29 января вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. «Метод переливания плазмы больным коронавирусом доказал свою эффективность и активно применяется в стационарах города», — приводит её слова сайт мэра и правительства Москвы. Об этом: Заммэра Москвы рассказала об эффективном методе лечения COVID-19

09:16 29.01.2021 Власти Магаданской области продлили действие ограничительных мер по коронавирусу. Читайте также: В Магаданской области продлили коронавирусные ограничения

09:20 29.01.2021 В Удмуртии по состоянию на 29 января выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 415 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии вновь снизилось число новых носителей коронавируса

09:25 29.01.2021 За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 335 человек. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии

09:25 29.01.2021 Вакцинация в Новосибирской области. nso.ru

09:28 29.01.2021 В Удмуртии по состоянию на 29 января провели 816 733 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3628 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2627 исследований. Об этом: Жители Удмуртии сдали почти 817 тыс. тестов на коронавирус

09:36 29.01.2021 Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ о переходе вузов к традиционному формату обучения с 8 февраля. Об этом сообщает 29 января пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: Российские вузы возвращаются к очному формату обучения с 8 февраля

09:36 29.01.2021 Депутаты Госсовета Удмуртии планируют массово вакцинироваться от коронавируса. Прививки парламентарии будут делать в феврале, когда в регион поступит достаточное количество доз вакцины. Читайте подробнее: Депутаты Госсовета Удмуртии решили массово привиться от коронавируса

09:44 29.01.2021 За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 382 человека. Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

09:50 29.01.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 29 января, за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 134 случая, 27 января — 138 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Новосибирской области вырос суточный прирост носителей коронавируса

09:52 29.01.2021 Пассажирами международного аэропорта Иркутск в 2020 году стали 1 369 291 человек, что на 44,4% ниже показателя 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба аэропорта. Отмечается также, что 1 207 933 человека летели внутренними рейсами, снижение к 2019 году составило 30,6%. Пассажирами международных рейсов стали 161 358 человек, что на 78% меньше показателя 2019 года. Об этом: Аэропорт Иркутска известил о значительном снижении пассажиропотока

09:54 29.01.2021 В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 29 января у 42 706 человек, за сутки инфицированы 247 жителей. Минувшим днем заболели 253 человека. Выздоровели с начала пандемии 37 297 пациентов, или 87,3%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 528 жителей. Читайте подробнее: В Саратовской области снижается прирост носителей коронавируса

09:59 29.01.2021 Медучреждения Москвы могут начать использовать плазму с антителами к новой инфекции, полученную у доноров, которые вакцинировались от COVID-19. Читайте также: В Москве исследуют возможность применить плазму вакцинированных от COVID-19

10:05 29.01.2021 Эпидемия коронавируса значительно повлияла на пассажиропоток в Иркутской области. Особенно заметно карантин сказался на авиаперевозках. По данным пресс-службы аэропорта Иркутска, лидером по пассажиропотоку в 2020 году среди российских направлений традиционно стала Москва, за год на столичных рейсах обслужен 486 181 пассажир. Со значительным отрывом на втором месте по пассажиропотоку среди российских направлений следует Новосибирск, рейсами из Иркутска туда и в обратном направлении воспользовались 121 118 человек, на третьем месте Владивосток с показателем 74 598 пассажиров. Также популярностью пользовались Хабаровск (71 936 человек) и Санкт-Петербург (56 456 человек). Об этом: Обнародованы самые популярные авиамаршруты жителей Приангарья

10:14 29.01.2021 На Камчатке за последние сутки привились от коронавируса ещё 570 человек. Всего в крае вакцину «Спутник V» получили уже 4414 жителей. Читайте подробнее: На Камчатке от коронавируса привили уже более 4,4 тыс человек

10:17 29.01.2021 На Чукотке от коронавируса привились более тысячи человек, активнее всего идёт вакцинация в районных центрах. Подробности в материале: На Чукотке вакцинировались от коронавируса уже более тысячи жителей

10:18 29.01.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 101,1 млн. Об этом 29 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 101,1 млн тестов на коронавирус

10:20 29.01.2021 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 23 912 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 18 062 человека, в том числе 138 человек выздоровели в минувшие 24 часа. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 167 случаев заражения коронавирусом

10:25 29.01.2021 В Республике Карелия за последние сутки зарегистрировано еще три летальных исхода заболевания COVID-19 и 251 новый случай заражения коронавирусом, что на 12 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 29 января сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Карелии зафиксировали еще три летальных исхода от COVID-19

10:27 29.01.2021 В Челябинской области за 28 января обнаружили 281 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 44 661 носителя коронавируса. Выздоровели пока только 31 550. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 281 носителя коронавируса

10:29 29.01.2021 В Петербурге упали суточные объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. Читайте также: В Петербурге снизились объемы тестирования на коронавирус

10:36 29.01.2021 За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 75 жителей Калмыкии. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Читайте также: Ещё 75 жителей Калмыкии сдали положительный результат теста на SARS-CoV-2

10:44 29.01.2021 В Республике Карелия с начала массовой вакцинации первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 4425 человек, в том числе 1459 — лица старше 60 лет. Полностью вакцинировались, то есть получили оба компонента вакцины — 454 человека. Читайте также: В Карелии привились от коронавируса более 4,4 тыс. жителей

10:45 29.01.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по РК Джангар Санджиев. Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 250 человек

10:48 29.01.2021 В Дагестане продлен режим ограничений для граждан в возрасте 65 лет и старше. Им предписано оставаться дома до 11 февраля. Указ об этом подписал накануне, 28 января, врио главы региона Сергей Меликов. Об этом: В Дагестане вновь продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

10:56 29.01.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 271 человек, скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщили 29 января в областном оперштабе. Читайте подробнее: В Омской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом

11:05 29.01.2021 Некоторые ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, решено смягчить в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Возобновится работа культурных и спортивных объектов, разрешены корпоративы. Читайте подробнее: В Брянской области смягчили ковид-ограничения

11:11 29.01.2021 В Ульяновской области в 2020 году в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса предприниматели получили финансовую поддержку в размере 950 млн рублей. Об этом: Ульяновские предприниматели получили в пандемию почти 1 млрд рублей

11:11 29.01.2021 За минувшие сутки в РФ выявили 19 238 носителей коронавируса, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Подробности в материале: В России за сутки выявили 19238 случаев заражения коронавирусом

11:14 29.01.2021 В Республике Калмыкия развёрнуто 13 пунктов вакцинации от COVID-19, однако число прививочных кабинетов может быть увеличено. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил министр здравоохранения РК Юрий Кикенов. Читайте также: Калмыкия готова увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса

11:15 29.01.2021 Мировой туризм в 2020 году из-за пандемии коронавируса пережил худший год за всю историю наблюдений. Восстановление произойдет не ранее 2023 года, говорится в докладе Всемирной туристской организации (UNWTO). Читайте также: Доходы мирового туризма в 2020 году сократились на 1,3 трлн долларов

11:18 29.01.2021 В России наименьший суточный прирост по выявленным случаям заражения коронавирусом показала Тува, сообщил 29 января корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Подробности в материале: Названы субъекты РФ с наименьшими темпами прироста носителей коронавируса

11:23 29.01.2021 За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 534 человека, сообщил 29 января корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Читайте подробнее: В России от COVID-19 за сутки скончались 534 человека

11:27 29.01.2021 На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 1043 человека. Всего в островном регионе прививку отечественным препаратом «Спутник V» сделали уже 12 800 жителей. Читайте подробнее: На Сахалине вакцинировались от коронавируса уже 12,8 тыс. человек

11:28 29.01.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов, выступая на итоговой коллегии минцифры РТ, призвал активнее внедрять в практику работу суперсервисов. Когда все услуги будут доступны и понятны, республиканские многофункциональные центры будут работать эффективней. По его словам, цифровизация отраслей социальной сферы, здравоохранения и образования особенно важна. Также цифровые сервисы следует активно развивать при оплате различных услуг — покупка билетов, посещение спортобъектов. Об этом: Глава Татарии оценил работу ИТ-отрасли региона в ковидный год

11:35 29.01.2021 Высшие учреждения образования Забайкалья готовятся перейти на очное обучение с 8 февраля. И это несмотря на то, что в регионе ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса. Как пояснила сегодня, 29 января, министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина, в учреждениях высшего образования подписаны приказы об организации учебного процесса в весеннем семестре. Об этом: Забайкальские вузы вернутся к смешанной форме обучения с 8 февраля

11:39 29.01.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин tomsk.gov.ru

11:40 29.01.2021 В Петербурге вновь выросло суточное число новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 29 января оперативный штаб. Увеличение темпов распространения инфекции происходит третьи сутки подряд, хотя пока суточная цифра меньше той, что наблюдалась в начале и середине января. Читайте подробнее: В Петербурге опять растет суточное число новых зараженных коронавирусом

11:47 29.01.2021 В Петербурге суточный показатель смертности от COVID-19 снизился примерно на 26%. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает федеральный оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе подтвердили 51 летальный исход, в то время как днем ранее их было 69. Подробности в материале: В Петербурге на 26% упала суточная смертность от COVID-19

11:52 29.01.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выписали по выздоровлению от коронавирусной инфекции 259 человек, это на 23 человека больше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Ленобласти показатель выздоровления превышает число новых носителей

11:53 29.01.2021 В Иркутской области предложено снять ограничения по времени работы организаций общественного питания. Как сообщает сегодня, 29 января, оперативный штаб региона, такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК). При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19. Санитарно-противоэпидемическая комиссия региона также рекомендовала поэтапное возобновление работы учреждений среднего профессионального и высшего образования Иркутской области в штатном режиме. Об этом: Вузы и предприятия общепита Приангарья возвращаются к нормальной работе

11:55 29.01.2021 В Нижегородской области по состоянию на 29 января выявили 471 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 469 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 83 500 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 471 новый случай заражения коронавирусом

11:55 29.01.2021 Ещё 180 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 29 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять человек меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2162 теста. Об этом: В Брянской области выявили 180 носителей коронавируса

11:58 29.01.2021 За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 2094 человек. Читайте подробнее: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:59 29.01.2021 В Пермском крае за сутки, 28 января, выявлено 289 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста второй день подряд составляет 0,7%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больнице на лечении находятся 55 человек, дома под меднаблюдением — 234 человека. Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса 18 детей. Читайте также: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 39 тысяч

12:00 29.01.2021 В Нижегородской области по состоянию на 29 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 142 979 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7995 нижегородцев. Накануне было проведено 9232 исследования на SARS-CoV-2. Подробности в материале: За сутки 8 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на SARS-CoV-2

12:01 29.01.2021 В Татарии, по информации на 29 января, носителями коронавируса числятся 15 875 человек, за сутки заболевание выявили у 85 жителей. Минувшим днем заразились 83 человека. Всего выздоровел 12 331 пациент, за сутки — 97. С начала наблюдения зарегистрировано 276 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали шесть человек. Аналогичная неутешительная статистика наблюдается второй день. Читайте также: В Татарии за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

12:01 29.01.2021 За последние сутки мурманские медики диагностировали COVID-19 у 180 пациентов, половина из них — жители областного центра. Об этом: В Мурманской области за сутки COVID-19 подтвердили у 180 человек

12:02 29.01.2021 В Чувашии выявлено ещё 96 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Об этом: За сутки в Чувашии умерли 11 пациентов с коронавирусом

12:05 29.01.2021 В Марий Эл по состоянию на 29 января выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 44 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 576 случаев. Об этом: В Марий Эл подтвердили 43 новых случая заражения коронавирусом

12:06 29.01.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 377 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января. Днём ранее на Дону было выявлено 375 носителей инфекции. Об этом: В Ростовской области выявили ещё 377 носителей коронавируса

12:09 29.01.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 154 человек. Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё двое жителей Марий Эл

12:09 29.01.2021 В Татарии провакцинировано «Спутником V», по информации на 29 января, 12 777 человек. Вторую дозу препарата получили 2 476 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 95,1%. Читайте подробнее: В Татарии вакцинацию от коронавируса прошли более 12,7 тыс. человек

12:10 29.01.2021 В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 29 января подтвердилась у 32 262 человек, за сутки заболели 224 жителя. Всего выздоровели 25 523 человека или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 179 пациентов. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 379 человек. Накануне зарегистрировали смерть ещё троих инфицированных. Об этом: Ещё у 224 жителей Пензенской области выявили коронавирусную инфекцию

12:11 29.01.2021 В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем выздоровевших, — соответственно 198 и 234. Подробности в материале: В Ульяновской области выросло число жертв коронавируса

12:13 29.01.2021 В Ставропольском крае численность носителей коронавируса достигла 42 022 человек. Это самый большой показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Ежедневно в крае выявляют на протяжении длительного времени от 230 до 243 новых случаев заражения, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Ставрополье число заразившихся коронавирусом превысило 42 тыс. человек

12:15 29.01.2021 В Ростовской области за последние сутки подтверждено 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января. Читайте также: Ещё 20 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19

12:18 29.01.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 2799 носителей коронавируса, сообщили 29 января в оперативном штабе столицы. Москва по-прежнему лидирует среди регионов России по суточному приросту заражений, опережая ближайших преследователей — Санкт-Петербург и Подмосковье. Об этом: В Москве за сутки выявили 2799 случаев заражения коронавирусом

12:20 29.01.2021 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 января, подтвердили летальный исход от коронавирусной инфекции у девяти пациентов. Еще у трех носителей коронавируса причиной смерти названы сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё девять человек

12:23 29.01.2021 В Северной Осетии прирост численности пациентов с коронавирусом снизился до 64 человек за прошедшие сутки. Это наименьший показатель в течение длительного времени, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Северной Осетии зафиксирован наименьший прирост числа COVID-пациентов

12:30 29.01.2021 В Рязанской области 29 января подтверждено 104 случая заражения коронавирусом — это на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрирован один летальный исход, 105 человек выписаны после выздоровления. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 104 новых случая заражения COVID-19

12:33 29.01.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 314 человек, сообщили 29 января в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Красноярском крае выявили 314 новых носителей коронавируса

12:34 29.01.2021 Примерно 20 тыс. жителей Свердловской области изъявили желание привиться от COVID-19 с начала вакцинации, сообщили в региональном оперштабе журналистам. Такое количество человек записались на прививку либо по единому телефону 122, либо через медицинские учреждения, заявили в штабе. По данным врачей, вакцинацию прошли уже 14 тыс. человек. В регион поступило более 50 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также в области приняли первую партию препарата «ЭпиВакКорона» (рассчитанную на 1 тыс. человек). Читайте подробнее: На вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тыс. жителей Среднего Урала

12:35 29.01.2021 В Кабардино-Балкарии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки достигло минимума за последние месяцы. За прошедший день зарегистрировано 88 заболевших COVID-19, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии снижается число новых COVID-пациентов

12:38 29.01.2021 В Мордовии по состоянию на 29 января выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 78 новых носителей SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем прироста заразившихся с ноября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 890 случаев. Об этом: В Мордовии выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

12:38 29.01.2021 Ванкинация от коронавируса в Мурманской области. gov-murman.ru

12:41 29.01.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 134 человек. Читайте подробнее: За сутки один человек в Мордовии скончался от COVID-19

12:41 29.01.2021 Примерно полтора миллиона петербуржцев уже переболели COVID-19. Об этом заявил 29 января глава Межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге COVID-19 переболело уже около 1,5 млн человек

12:44 29.01.2021 В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 532 человека. Накануне скончались еще четыре пациента — двое мужчин и две женщины в возрасте от 56 до 61 года. Об этом 29 января сообщает облминздрав. Об этом: В Саратовской области от COVID-19 скончались 532 человека

12:45 29.01.2021 Возврат к очному обучению — долгожданное решение для большинства преподавателей и студентов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин. Об этом: Возврат к очному обучению — долгожданное решение: преподаватель вуза

12:46 29.01.2021 245 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 29 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3858 человек. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили 245 носителей коронавируса

12:51 29.01.2021 В Свердловской области выявили новые 362 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Показатели сохраняют стабильность: 28 января 2021 года в области регистрировали 369 носителей вируса SARS-CoV-2, 27 января — 368. Всего в регионе официально подтверждён 69 761 случай заражения коронавирусом. Читайте также: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 362 носителя коронавируса

12:53 29.01.2021 За весь период пандемии в Томской области скончался 261 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом: В Томской области жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

12:56 29.01.2021 В Новосибирской области за неделю проведено более 150 проверок торговых центров, общественного пассажирского транспорта, предприятий торговли и других объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Подробности в материале: Новосибирские власти усилят проверки после очередного снятия ограничений

12:57 29.01.2021 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 января, выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост держится на уровне 0,5%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбуржью. Стоит отметить, на 26 января зафиксировано 175 носителей коронавируса, на 27 января — 170, на 28 января — 169. С конца марта в регионе зарегистрировано 33 757 случаев заражения. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1713,2. Читайте подробнее: COVID-19 в Оренбуржье: 169 новых случаев заражения и пять смертей

12:59 29.01.2021 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 188 случаев. Читайте также: В Югре за сутки выявлено 189 заражений коронавирусом, пятеро скончались

13:03 29.01.2021 В Карачаево-Черкесии уменьшилось число госпитализированных с COVID-19 в специальные ковидные госпитали. В настоящее время в стационарах проходят лечение 702 пациента, сообщили 29 января в региональном оперативном штабе. Об этом: В Карачаево-Черкесии свободна половина мест в ковидных госпиталях

13:04 29.01.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 января выявили 2673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2724 новых носителя коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 457 408 случаев. Об этом: Впервые с ноября в Поволжье выявили меньше 2,7 тыс. заражений коронавирусом

13:04 29.01.2021 В Свердловской области зарегистрировали смерть ещё 15 человек от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Теперь в регионе подтверждено 2004 летальных случая COVID-19 с начала пандемии. Согласно официальным данным, всего в России скончались 72 185 человек, у которых выявили данное заболевание. Для сравнения, 28 января 2021 года в регионе подтвердили 16 смертей от новой коронавирусной инфекции, а 27 января — 17 летальных случаев. Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали более 2 тыс. смертей от COVID-19

13:07 29.01.2021 Петербургские матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году могут пройти при полупустых трибунах. Такой вариант 29 января не исключил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Полупустые трибуны на Евро: «К лету ковид не исчезнет»

13:13 29.01.2021 В Петербурге могут вернуть к работе фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах при продолжении снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом 29 января заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра Алмазова Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Фуд-корты Петербурга могут открыть не ранее, чем через две недели

13:14 29.01.2021 Стоимость тестирования на COVID-19 в Ненецком автономном округе снизили почти в три раза. «Для жителей округа тесты на COVID-19 стали почти в три раза дешевле! Стоимость тестирования теперь составляет 1585 рублей», — написал губернатор в соцсети. Читайте подробнее: Власти НАО снизили стоимость тестов на COVID-19 в три раза

13:28 29.01.2021 В Чувашии между двумя городами распределили десять новых троллейбусов. Ранее произошёл срыв поставки из-за пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Между двумя городами Чувашии распределили новые троллейбусы

13:31 29.01.2021 Смерть народного артиста СССР Василия Ланового, которого не стало на 88-м году жизни, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети отреагировали на смерть актера Василия Ланового

13:36 29.01.2021 Детские лагеря Новосибирска возобновляют работу после перерыва из-за коронавируса. Первый заезд запланирован на 20 февраля. Об этом сообщает департамент образования мэрии города. Об этом: В феврале начнутся первые заезды в детские лагеря Новосибирска

13:39 29.01.2021 Все российские вузы должны подготовиться к приему студентов, обеспечить самые высокие стандарты в профилактике распространения коронавируса. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Вузы должны обеспечить безопасное обучение студентов — эксперт

13:40 29.01.2021 В Саратовской области по данным на 29 января вакцинировали от коронавируса 16 891 человека. Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 934 жителя. Первый этап вакцинации прошли 13 957 человек. Об этом: В Саратовской области привились от COVID-19 более 16,8 тыс. человек

13:44 29.01.2021 «Начало», «Пик», «Плато» и «После»: уникальный опыт, пережитый москвичами во время ковидных ограничений, на выставке в музее. Об этом: «Музей самоизоляции» — истории людей в фоторепортаже ИА REGNUM

14:04 29.01.2021 277 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 января сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 39 686 случаев заражения этим вирусом. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть двух пациентов в COVID-19. А всего по области скончались 810 таких пациентов. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 277 случаев заражения коронавирусом

14:05 29.01.2021 Начальник погрануправления ФСБ по Республике Крым, контр-адмирал Сергей Станкевич госпитализирован с COVID-19 в Москве. Об этом 29 января сообщает Telegram-канал Mash. Читайте также: Начальника погрануправления ФСБ по Крыму госпитализировали в Москве

14:21 29.01.2021 Ситуация на рынке труда улучшается в Самарской области. Об этом 29 января сообщила заместитель председателя правительства региона Наталья Катина на заседании межведомственной комиссии по мониторингу занятости населения и социально-экономической ситуации в регионе. Сообщается, что в области разработан комплекс мер для выполнения задачи по восстановлению к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности в материале: В Самарской области сообщили об улучшении ситуации на рынке труда

14:32 29.01.2021 Койки для больных COVID-19 medicin.cap.ru

14:33 29.01.2021 Некоторые стационары Петербурга, лечащие пациентов с ковидом, будут перепрофилированы обратно в ближайшее время в связи со снижением заболеваемости. Об этом: В Петербурге анонсировали возвращение больниц к штатной работе

14:38 29.01.2021 В Курской области 29 января зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 25 тыс. 928 положительных тестов. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом

14:40 29.01.2021 В Курской области по состоянию на 29 января зарегистрировано 364 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти. Читайте также: В Курской области скончались ещё три человека с COVID-19

14:41 29.01.2021 Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги разрешили проводить в Башкирии при заполнении трибун не более 85% от вместимости стадиона. Соответствующее изменение в указ о режиме повышенной готовности 28 января внес глава республики Радий Хабиров. Кроме этого, согласно новой редакции данного документа, в Башкирии можно проводить матчи Континентальной хоккейной лиги при заполнении трибун не более чем на 70% от вместимости арены. Читайте также: В Уфе разрешили заполнять трибуны на матчах КХЛ на 70 процентов

14:47 29.01.2021 В крематории Ростова-на-Дону скопились десятки тел в связи с выходом из строя «английской» печи для кремации. Тела умерших жителям Ростовской области предлагают везти в Крым, Волгоград или Воронеж. Об этом: Ростовский крематорий не справляется с пандемией

14:55 29.01.2021 В Свердловской области смягчат ряд мер, введённых для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. Руководитель отметил, что в области зафиксировали тенденцию к снижению уровня заболеваемости инфекцией. Поэтому в регионе разрешат привлекать большее количество зрителей на спортивные соревнования в закрытых помещениях — 50% (пока разрешено только 30%). «Мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности», — добавил Куйвашев. Губернатор поручил подготовить соответствующий указ к 1 февраля 2021 года. Подробности в материале: На Среднем Урале смягчат коронавирусные ограничения

15:00 29.01.2021 В Челябинской области сразу несколько больниц будут возвращены к плановому режиму работы. Об этом сообщает региональный минздрав. В течение недели такая работа целиком возобновится в горбольнице №11 Челябинска, первой горбольнице Копейска, райбольнице Каслей, Областном госпитале ветеранов и Областном перинатальном центре. Частично к доковидному режиму перейдут больницы Сатки, Магнитогорска и Златоуста. Также пациентов будут принимать и базы долечивания в Увелке, Магнитогорске, Миасском, Катав-Ивановске и Трёхгорном. Об этом: Ещё несколько челябинских больниц вернут в доковидный режим работы

15:04 29.01.2021 Люди на автобусной остановке. Чувашская Республика. Источник: mintrans.cap.ru

15:10 29.01.2021 Школы и вузы должны работать в офлайн-режиме, несмотря на коронавирус. Таким мнением поделился глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор центра им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Академик Шляхто: Школы и вузы должны быть открыты

15:14 29.01.2021 В Липецкой области 29 января подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 632 положительных теста. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 149 новых носителей коронавируса

15:15 29.01.2021 Пандемия коронавируса может пойти на спад после февраля-марта 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко заявил о возможности спада пандемии после марта

15:17 29.01.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 366 летальных случаев. Об этом: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19

15:18 29.01.2021 В Белгородской области 29 января подтверждено 174 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, а общее количество заражений превысило 27 тысяч. Выписаны после лечения 155 пациентов, скончались пять человек. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили более 27 тысяч заражений коронавирусом

15:33 29.01.2021 Вакцинация 60% взрослого населения РФ от COVID-19 должна завершиться до середины 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии», — сказал Мурашко. Об этом: Минздрав РФ планирует привить от COVID-19 60% взрослого населения России

15:38 29.01.2021 В Пензенской области запись на вакцинацию от коронавируса будет доступна только через единый портал госуслуг РФ. Централизация записи позволит медорганизациям упорядочить очередность вакцинации. Подробности в материале: Запись на вакцинацию в Пензенской области централизуют

15:41 29.01.2021 За нарушения ковидных требований в Мензелинске закрыли частную клинику. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. За неделю сотрудники республиканского управления проверили 543 объекта, нарушения выявлены в 40 из них. 12 торговых объектов, шесть частных клиник, четыре места общественного питания и другие также не соблюдали ковидные требования. По этим объектам составлено 55 протоколов на общую сумму 475,5 тыс. рублей. Читайте подробнее: В Татарии за антиковидные нарушения закрыли клинику

15:43 29.01.2021 В России февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с COVID-19, заявил 29 января министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко назвал сроки переломного момента в борьбе с COVID-19 в России

15:45 29.01.2021 Студенты Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина продолжат обучение с 8 февраля в смешанном формате. Об этом 29 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил ректор вуза Станислав Еремеев. Об этом: Студенты университета в Ленобласти продолжат учиться в смешанном формате

15:45 29.01.2021 Туристы из Ульяновска, которые после заграничной поездки своевременно не разместили результаты теста на коронавирус на портале госуслуг, оштрафованы более чем на 900 тыс. рублей. Об этом: Более 100 ульяновских туристов оштрафованы из-за тестов на коронавирус

15:45 29.01.2021 Сокращение ежесуточной численности госпитализируемых в среднем на 15% отмечено в Липецкой области за прошедшую неделю. Снижается и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и COVID-19. В шести инфекционных госпиталях региона продолжают функционировать 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд в среднем составляет 32%. Подробности в материале: Липецкий губернатор сообщил о сокращении числа заболевших COVID-19

15:48 29.01.2021 В России выпустили свыше 4 млн доз вакцины от коронавируса, — министр здравоохранения Михаил Мурашко.

15:49 29.01.2021 В Свердловской области выписали с начала пандемии COVID-19 уже 62 328 пациентов, у которых ранее выявляли данное заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на 29 января 2021 года, за минувшие сутки из больниц выписано 380 человек. Для сравнения, 28 января говорилось о выписке 384 пациентов, победивших COVID-19. В медицинских учреждениях Екатеринбурга и других муниципалитетов находятся 2120 больных с новой коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести и 389 — в тяжёлом состоянии (262 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 174 подключены к ИВЛ). Об этом: На Среднем Урале более 62 тыс. пациентов смогли победить COVID-19

15:57 29.01.2021 Во Владимирской области 29 января подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 191 носитель вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены ещё 149 носителей коронавируса

16:00 29.01.2021 Койки для больных COVID-19. Источник: medicin.cap.ru

16:21 29.01.2021 В Ульяновской области снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 189 человек

16:28 29.01.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 29 января. Днём ранее, 28 января, в регионе были зарегистрированы 155 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 680 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявили 156 носителей коронавируса

16:35 29.01.2021 Во Владимирской области по состоянию на 28 января зарегистрировано 669 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены семь смертей пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19

16:36 29.01.2021 Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 29 января. В большинстве регионов сейчас нет строгих ограничений для туристов из России. Однако в ряде регионов есть нюансы, на которые стоит обратить внимание: • Республика Алтай: прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней. • Амурская область: прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней. • Архангельская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19. • Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион. • Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин, или нужно иметь ПЦР-тест. • Владимирская область: жители региона, вернувшиеся из других регионов, должны сообщить о себе. • Волгоградская область: для иностранцев, прибывшим с целью работы, — самоизоляция 14 дней. • Забайкальский край: прибывшие из других регионов должны сообщать о себе. • Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней. • Калининградская область: прибывшим по суше и воздуху нужен тест ПЦР. • Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (однако, по информации Туту.ру, требование не соблюдается). • Камчатский край: для прибывших из других стран с целью работы— карантин 14 дней. Прибывшим из других регионов нужен тест ПЦР. • Республика Карачаево-Черкесия: прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе. • Республика Карелия: прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе. Для прибывших с целью работы— тест ПЦР. • Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. Въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425. • Магаданская область: для прибывших из других регионов с целью работы— самоизоляция. Въезд в муниципальное образование Северо-Эвенский городской округ только при наличии отрицательного теста на COVID-19. • Республика Мордовия: для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев, прибывших с целью работы, — 14-дневный карантин. • Мурманская область: для заселения в санаторно-курортные организации требуется ПЦР-тест. • Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов— тест ПЦР или карантин 14 дней. • Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху— ПЦР-тест, для остальных— карантин. • Новосибирская область: для прибывших из других стран по суше— карантин 14 дней. • Оренбургская область: прибывшие из других регионов должны сдать тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней. Иностранцам, въезжающим на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, нужен тест ПЦР, или надо самоизолироваться до получения отрицательного результата теста на COVID-19. • Орловская область: для прибывающих из-за границы— самоизоляция 14 дней. • Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран— тест ПЦР. • Пермский край: 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы. • Приморский край: прибывшим в регион необходимо сообщить о себе. • Республика Саха (Якутия): прибывшим в регион с целью работы— карантин 14 дней. • Севастополь: для прибывших из других регионов с целью размещения в гостиницах— тест ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, — карантин. • Смоленская область: прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней. • Ставропольский край: самоизоляция 14 дней или ПЦР-тест для прибывших из других регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение). • Томская область: прибывшие в регион должны сообщить о себе. • Ульяновская область: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе. • Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и иметь отрицательный тест ПЦР. • Чукотский автономный округ: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа в обязательном порядке в аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG. • Ямало-Ненецкий автономный округ: прибывшие из других регионов должны иметь ПЦР-тест (кроме жителей Ямало-Ненецкого АО).

17:06 29.01.2021 Облегчённая версия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет выпущена в России в феврале 2021 года. Читайте также: Однокомпонентная версия вакцины «Спутник V» появится в феврале

17:07 29.01.2021 Девушка зашла в магазин, в котором ее попросили надеть защитную маску. Девушка требования проигнорировала и отправилась в примерочную… Об этом: Жительница НижнегоНовгорода подозревается в том, что укусила полицейского

17:13 29.01.2021 На прививку от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области записались около 5 тыс. человек, при этом не учитываются те, кто уже прошел вакцинацию. В конце февраля в регион поступит вакцина «ЭпиВакКорона», прививать которой начнут с марта. Об этом 29 января сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова. Читайте подробнее: В Пензенской области надеются, что вакцинация приведёт к отказу от масок

17:14 29.01.2021 В Татарии 1 896 медицинских работников задействовано в процессе вакцинации. Количество привлеченных специалистов будет расти, так как планируется открытие новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Поэтому численность занятых в прививочной кампании не окончательная, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Читайте подробнее: В Татарии почти 2 тыс. медиков задействованы в вакцинации от ковида

17:23 29.01.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона». Источник: midural.ru

17:23 29.01.2021 Подготовку волонтёров для работы в пунктах вакцинации от COVID-19 начали в Рязанском кардиодиспансере. Студенты-медики будут работать в пунктах вакцинации не только кардиодиспансера, но и в других медучреждениях города. Первыми инструктаж прошли девять добровольцев, всего к работе планируется привлечь 60 начинающих специалистов. Об этом: В Рязани студенты-медики будут работать в пунктах вакцинации от COVID-19

17:26 29.01.2021 Власти Санкт-Петербурга обсуждают со специалистами возможную отмену действующего запрета на ночную работу ресторанов, баров и других предприятий общественного питания. Ранее стало известно, что через две недели будет обсуждаться открытие фаст-фудов в торговых центрах. Об этом: В Петербурге могут разрешить ночную работу общепита

17:27 29.01.2021 Почти 12 млн рублей получит Мурманская область на закупку антибиотиков и противовирусных препаратов для пациентов с COVID-19. Медикаменты больные получат бесплатно. Читайте подробнее: Мурманская область получит 12 млн рублей на лекарства от COVID-19

17:28 29.01.2021 В декабре 2020 года в РФ выросла популярность магазинов одежды, так как за время пандемии и изоляции граждане РФ набрали лишний вес и их прежняя одежда стала им мала. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Подробности: Из-за пандемии жителям РФ понадобилась одежда большего размера — экономист

17:32 29.01.2021 Из петербургского аэропорта «Пулково» в пятницу, 29 января, вылетел первый, с начала пандемии, самолет финской авиакомпании Finnair. Из Петербурга в Хельсинки отправились 70 пассажиров. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ООО «Воздушных Ворот Северной столицы» (ВВСС) — управляющей компании аэропорта. Читайте подробнее: Finnair совершил первый рейс из «Пулково» в Хельсинки за время пандемии

17:33 29.01.2021 Во Владимирской области с 30 января отменяется ряд ограничений в работе предприятий общественного питания, торговли и детских развлекательных центров. Предприятиям общественного питания вновь разрешили работать по ночам, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Откроются также детские комнаты. Читайте подробнее: Во Владимирской области ресторанам разрешили работать по ночам

17:37 29.01.2021 В Астраханской области 29 января подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 293 положительных теста. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлены 170 новых случая заражения коронавирусом