Костромские депутаты правят Избирательный кодекс
Кострома, 29 января, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы большинством голосов приняли поправки в Избирательный кодекс региона в первом чтении. Об этом со ссылкой на сайт законодательного собрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Изменения касаются выборов в органы местного самоуправления и региональную думу и закрепляют возможность электронного голосования и голосования по почте. Также закон даёт возможность сбора подписей избирателей через единый портал госуслуг, при этом количество подписей, собранных таким способом не может превышать 50%.
Также поправки закрепляют возможность трёхдневного голосования на выборах в органы местного самоуправления, в том числе вне избирательных участков. В документе может появиться новая статья, регулирующая проведение выборов в случае введения режима повышенной готовности. Отложить уже назначенные выборы или их дату станет возможным при наличии «угрозы жизнью или здоровью избирателей», решения об этом будут приниматься исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.
Положительно о предлагаемых изменениях высказался депутат областной думы Дмитрий Грибков (фракция «Единая Россия»). По его мнению, поправки продиктованы «велениями времени» и обеспечат простоту и прозрачность процесса.
Другое мнение высказала депутат областного заксобрания Елена Шахова (фракция КПРФ). Она считает, что часть поправок — в том числе трёхдневное голосование, голосование дистанционным способом и новые требования к наблюдателям сделают невозможным общественный контроль за ходом выборов.
Вместе с тем, Шахова отметила, что некоторые поправки принесут пользу кандидатам. Речь в частности идёт о возвращении прав партий отзывать членов избирательных комиссий и уточнённых требованиях по подписным листам.
Отметим, что из 30 присутствующих на заседании думы 28 января депутатов против принятия изменений в Избирательный кодекс Костромской области кроме Шаховой проголосовали ещё четверо человек — Александр Плюснин, Владимир Михайлов, Николай Цвиль и Елена Потешкина. Депутат Ольга Дробышева воздержалась. В будущем законопроект ждут ещё два чтения, в ходе которых изменения будут обсуждены более детально. Следующее заседание областной думы ещё не назначено.