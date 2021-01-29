Якутск, 29 января, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Якутия улучшает демографические показатели — впервые за шесть лет в республике повысилась рождаемость, написал в соцсетях глава региона Айсен Николаев.

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В 2020 году в республике появились на свет 12 957 малышей, что на 140 новорожденных больше, чем в 2019 году. Также увеличилось количество третьих и последующих детей — родилось таких 5120, почти 40% в общем числе новорожденных.

«Эти данные не просто сухая статистика, а итог принятых в последние годы мер, направленных на поддержку рождаемости, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин», — написал Айсен Николаев и пожелал здоровья малышам и родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Якутии в 2020 году увеличилась на более чем 12 тыс. человек.