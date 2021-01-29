Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил многомиллионный иск к одному из старейших предприятий Санкт-Петербурга — ПАО «Звезда», которое работает с 1932 года и позиционируется как ведущий производитель дизельных двигателей. Иск пока не принят к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от другого предприятия региона — АО «Средне-Невский судостроительный завод» поступило в суд 28 января 2021 года. Сумма требований — 40 240 436 рублей. Детали спора пока неизвестны.

Между тем на 22 марта 2021 года арбитраж назначил рассмотрение иска «Звезды» к этому же судостроительному заводу. Иск был подан 15 января 2021 года. Сумма претензий — 4 506 405,71 рубля.

25 января 2021 года также частично был удовлетворён иск Минобороны РФ к «Звезде». Министерство требовало с предприятия 327 400 017 рублей 47 копеек и расторжения госконтракта. Детали решения судьи Дубовик пока неизвестны.