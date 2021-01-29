Владивосток, 29 января, 2021, 04:42 — ИА Регнум. На утро 29 января в Приморье продолжают устранять последствия снежного циклона, а также ведётся восстановление электроснабжения в нескольких населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в энергетической компании (ДРСК).

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами (фрагмент). 1616

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Остаются без света жители в посёлках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Соловей Ключ, Ясное, Суражевка, Рязановка. Параллельно идёт точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже подключённых к электроснабжению населенных пунктах.

Во Владивостоке ночью произошло кратковременное отключение потребителей Первомайского района. Специалисты оперативно перевели нагрузку по резервной схеме электроснабжения.

На утро 29 января из-за ветра остаются без света улицы Снеговая, Проселочная, Рейдовая, Токаревская кошка, на островах Русский и Попова.

Минувшей ночью энергетики восстановили электроснабжение: Речица, Царевка, Петровка, Трудовое, Тавричанка, Перетино, Новая сила, Екатериновка, Новороссия, Кипарисово-1, Грибное, Центральное, Новая Москва, Смяличи, Боец Кузнецов, Чапаево, Горный Хутор, а также в Сибирцево, Черниговка и в Большой Камень.

В восстановлении электроснабжения задействованы энергетики из Хабаровского края и ЕАО, которые прибыли в Приморье сразу после объявления штормового предупреждения.

Циклон не покинул пока Приморье, при снеге отмечается сильный ветер до 30 м/с, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Специалисты не исключают, что могут возникнуть повторные отключения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке усиливается штормовой ветер — есть вероятность, что может быть приостановлено движение автомобилей по Русскому мосту, вечером 28 января скорость ветра достигала 23 м/с.