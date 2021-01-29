Бразилиа, 29 января, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Масштабную эпидемию в Бразилии может спровоцировать ранее выявленная в стране новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил бывший глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта, 28 января сообщает издание Globo.

(сс) Prefeitura de Itapevi Дезинфекция общественных мест в Бразилии в период пандемии

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Экс-министр напомнил, что из-за опасности указанного штамма в мире приостанавливают авиасообщение с этим латиноамериканским государством. Мандетта считает, что уже через два месяца новый вариант вируса распространится по всем бразильским штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в Бразилии зарегистрировали новую высокозаранную форму SARS-CoV-2. Ученые полагают, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро.