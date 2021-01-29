Вашингтон, 29 января, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Врио главы полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала возвести постоянное ограждение вокруг здания Конгресса США для обеспечения безопасности, сообщает агентство Reuters.

(сс) Frypie Ограждение у Капитолия

По ее мнению, дополнительное ограждение необходимо, чтобы защитить здание от попыток штурма. Питтман считает, что захват Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа 6 января показал, что здание недостаточно охраняется.

«Нужны масштабные улучшения физической инфраструктуры безопасности, в том числе установка постоянного ограждения, а также размещение на близком расстоянии от Капитолия сил подкрепления, которые будут находиться в состоянии готовности», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января глава полиции американской столицы Вашингтона Роберт Конти сообщил о самоубийстве двух полицейских, являвшихся свидетелями беспорядков 6 января. Причины произошедшего пока не разглашались.