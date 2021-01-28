Вашингтон, 29 января, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Участие в вакцинации от коронавирусой инфекции прошли около 320 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщил начальник военно-медицинской службы Комитета начальников штабов ВС США Пол Фридрикс 28 января в ходе пресс-конференции.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцинация от коронавируса в США

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Он отметил, что всего вооруженным силам было предоставлено 366 тысяч доз вакцины. При этом более 40 тысяч военных получили уже вторую дозу препарата. Фридрикс заверил, что вакцинация от COVID-19 в армии США проходит на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Белый дом объявил, что несколько сотен сотрудников администрации США привились от COVID-19.