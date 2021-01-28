Тобольск, Тюменская область, 29 января, 2021, 00:01 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске аэропорт откроется во второй половине 2021 года. Об этом сообщил в эфире телеканала «Тюменское время» руководитель проектного офиса компании СИБУР по операционному запуску и управлению аэропорта Тобольска Василий Борискин.

Gubernator.admtyumen.ru Строительство нового аэропорта в г. Тобольск

Строительство воздушной гавани проходит в два этапа. Первый — ввод в эксплуатацию взлётно-посадочной площадки — преодолён. Второй этап — возведение аэровокзала площадью более пяти тысяч квадратных метров — по плану должен завершиться осенью.

При планировании направлений, с которыми будет работать аэропорт Тобольска, учтут интересы авиакомпаний и жителей Тобольска, отметил Василий Борискин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство аэропорта в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и компании СИБУР. Воздушная гавань строится по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.