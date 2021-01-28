Вашингтон, 28 января, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Американская политика в отношении Кубы будет пересмотрена теперь, когда к власти в США пришёл президент Джо Байден, сообщила 28 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Дональда] Трампа [в отношении Кубы], как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов». Псаки «Мы пересмотрим политику администрации [45-го президента США[в отношении Кубы], как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, при Трампе Куба была включена в американский список стран — спонсоров терроризма. Одним из последних шагов команды Трампа было расширение санкций против Кубы.