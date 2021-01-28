Москва, 28 января, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Интернет пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram вечером в четверг, 28 января. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 22:30 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием подключения, у некоторых наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

Неполадки наблюдаются в основном у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева, а также ряда стран Западной Европы.