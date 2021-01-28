Ереван, 28 января, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Переговоры с госсекретарем по европейским вопросам МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном провели премьер-министр Армении Никол Пашинян, а затем и армянский министр иностранных дел Ара Айвазян, сообщили 28 января в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян принял госсекретаря по европейским вопросам МИД Франции Жана-Батиста Лемуана и возглавляемую им делегацию

Пашинян поблагодарил руководство и народ Франции за поддержку в дни войны в Нагорном Карабахе.

Пашинян «Конечно, мы прошли через очень тяжёлую войну, у нас тяжёлые переживания в связи со всем этим, у нас было много жертв, и сложилась очень сложная ситуация. И этот визит очень важен в плане противостояния существующим вызовам и использования созданных возможностей».

Айвазян на встрече с Лемуаном поднял вопрос незамедлительного возвращения военнопленных и гражданских лиц из Азербайджана, а также на препятствия, «созданные на этом пути официальным Баку», отмечают в МИД Армении. Обсуждалась также тема сохранения историко-культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД ранее заявили, что сопредседатели минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) посетят в скором будущем Нагорный Карабах.