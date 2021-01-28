Москва, 28 января, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, приостановленное ранее из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили 28 января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Dennis Jarvis Греция

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Отмечается, что данное решение принято «по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидемической обстановки» в указанных странах.

Авиасообщение с Грецией и Сингапуром будет возобновлено на взаимной основе с 8 февраля. Рейсы по маршруту Москва — Афины начнут осуществляться дважды в неделю, по маршруту Москва — Сингапур — три раза в неделю.

Напомним, ранее оперативным штабом было принято решение о взаимном возобновлении с 27 января авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.