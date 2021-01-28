Якутск, 28 января, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Масштабная инициатива правительства Якутии по созданию детских инновационных центров (технопарков) реализуется в регионе. Об этом сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

Пресс-центр Республики Саха (Якутия)

К 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе появится детский технопарк. Это означает, что будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей и республиканский специализированный IT-лицей в Якутске.

К реализации проекта по созданию детских инновационных центров на территории республики подключится Фонд будущих поколений Якутии. Он будет участвовать в создании инфраструктуры, оснащении центров современным высокотехнологичным оборудованием, а также оказывать грантовую поддержку проектам учащихся, привлекать попечителей из числа предприятий реального сектора.

Данное направление является одним из приоритетных в реализации новой Концепции деятельности Фонда будущих поколений на период до 2025 года с целевым видением до 2032 года.

« Как отметил в своём послании глава республики Айсен Николаев, важно вовлекать детей с малых лет в науку и технологии, учить мыслить критически и креативно, работать в командах. Чтобы наша молодежь, ощущая все возможности для успешного развития и профессиональной реализации, активно осваивала научные и инженерные специальности. При этом Айсен Сергеевич подчеркнул координирующую роль Целевого фонда будущих поколений в формировании единой экосистемы раннего и всестороннего развития детей республики, обеспечивающей доступность инновационных образовательных ресурсов каждому ребенку Якутии. Перед нами поставлена конкретная задача — создавать условия для воспитания поколения якутян, способных заявить о республике как регионе с сильной ИT-отраслью, передовыми технологиями и креативным сектором, с сильной научно-технической и культурной элитой. Мы намерены поддержать создание детских инновационных центров — детских технопарков, центров цифрового образования детей и других, как части экосистемы развития подрастающего поколения на территории всей республики », — отметил глава Фонда Владимир Егоров.

Детские инновационные центры создаются в рамках госпрограммы республики по инновационному и цифровому развитию на 2020−2024 годы. Сегодня Якутия входит в ТОП-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. На прошедшем Гайдаровском форуме республика получила премии «Цифровые вершины» в номинации «Цифровой регион» за активное развитие инфраструктуры инноваций.