Венеция, Италия, 28 января, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Центр ЕС по контролю и профилактике заболеваний включил три итальянских региона в «темно-красную», то есть наименее благополучную, «коронавирусную» зону, обновленный вариант экспертных оценок был опубликован в четверг, 28 января.

Франческо Гварди. Арсенал. Венеция. 1755 — 1760

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Речь идет о Триесте, Болонье и Венеции.

Эксперты центра предлагают запрашивать тест на коронавирус с отрицательным результатом для тех, кто приезжает или возвращается из этих регионов.

По данным на28 января, в Италии умер 87 381человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на492 (днем ранее— на 467). Число подтвержденных носителей выросло на14 372(днем ранее — на15 204). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 515 507 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены474 617человек — на3352 меньше, чем днем ранее. 27 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 62 230 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 306 465.