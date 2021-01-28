Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 января официально уведомило о том, что любые новые попытки проведения незаконных уличных акций будут пресекаться, а их организаторы и участники будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Это предупреждение вызвано тем, что в соцсетях и СМИ распространились призывы к участию в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге, по примеру той, что была устроена сторонниками Навального в минувшую субботу, 23 января.

«Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности», — говорится в заявлении Главка МВД.

В ведомстве призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В ГУ МВД напомнили, что по итогам несанкционированной субботней акции в Петербурге возбуждено два уголовных дела по статье №318 УК РФ о применении насилия в отношении представителей власти. Обвиняемым в этих преступлениях грозит до пяти лет лишения свободы. Один из фигурантов, ударивший двоих сотрудников полиции, уже арестован судом, второй был задержан накануне и ожидает избрания меры пресечения, продолжается розыск других фигурантов, а также обыски по этим делам.

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Кроме того, в связи с противоправными действиями возбуждены: уголовное дело по статье №151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия; уголовное дело по статье №267 УК РФ по факту препятствования движению транспортных средств и пешеходов; уголовное дело по статье №167 УК РФ в связи с повреждением служебного автомобиля ДПС.