Рим, 28 января, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 28 января, начал консультации с руководителями парламентских партий по вопросу о формировании нового правительства.

Quirinale.it Президент Италии Серджо Маттарелла

Он принял представителей нескольких «малых» партий, лидера «Живой Италии» Маттео Ренци, а также представителей двух правящих партий — леволиберальной Демократической партии и популистского «Движения 5 звезд».

29 января Маттарелла проведет переговоры с лидерами правой оппозиции — Маттео Сальвини, Джорджей Мелони и Сильвио Берлускони, которые придут к нему вместе и с единой позицией. После этого в течение нескольких дней президент объявит о своем решении.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство18−19 январяполучило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 январяпремьер-министр ДжузеппеКонте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.