Женева, Швейцария, 28 января, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 562 001 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 100 455 529 человек. Такие данные приводит 28 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё 16 061 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 166 440.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 468 808 случаях заражения и 12 856 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.