Москва, 28 января, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Оборот розничной торговли в России в 2020 году составил 33,555 трлн рублей, сократившись на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном 28 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатель в магазине

При этом в декабре оборот розничной торговли составил 3,548 трлн рублей, что на 17,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, розничная торговля в России в минувшем году сократилась впервые с 2016 года. Тогда показатель упал на 4,8%, а затем рос в течение трёх лет.

Согласно данным Росстата, доля продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, в структуре оборота розничной торговли в 2020 году выросла на 1 процентный пункт — до 48,9%, а доля непродовольственных товаров — снизилась соответственно до 51,1%.