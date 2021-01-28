Москва, 28 января, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в ноябре 2020 года снизилась на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — выросла на 0,2%. Такие данные приводятся в опубликованном 28 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Дарья Антонова ИА REGNUM

За период с января по ноябрь реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре, согласно данным Росстата, составила 49 274 рубля, что на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, и на 4,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За январь-ноябрь 2020 года среднемесячная начисленная зарплата выросла на 5,5% в годовом выражении.