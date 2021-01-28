Лондон, 28 января, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки зарегистрировано более 28 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 января минздрав страны.

Governor Tom Wolf Лабораторные исследования на коронавирус

По данным ведомства, за сутки выявлено 28 680 новых заразившихся.

Кроме того, сообщается о смерти за 24 часа 1239 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего в Британии с начала пандемии заражение выявлено у более чем 3,7 млн человек, из которых умерли 103 126.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают ужесточать карантинные ограничения и наказания за их нарушение.