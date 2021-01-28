Москва, 28 января, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Размер изъятых активов депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сопчука на сумму около 38 млрд рублей стал поводом для бурного обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 января в социальной сети Facebook.

Duma.gov.ru Сергей Сопчук

«Ох, если хорошенько покопаться, таких Сопчуков среди депутатов можно много выявить и казну пополнить!», — считает Лариса Т.

Многие комментарии подошли к новости с издёвкой. Люди стоят догадки о том, как парламентарий мог бы обосновать столь огромные суммы активов в своём распоряжении.

«Изъяли незаконно! Он все приобрел на чистую зарплату (100 млн в месяц). Платил с зп налог, так и накопил. А как стал депутатом, так и продал всё к чёртовой бабушке. Родственнику. В чём вопросы-то?», — написал Сергей С.

Некоторые пользователи указали на то, что подобные люди абсолютно лишены совести. Такие активы попросту несовместимы с их занимаемыми должностями, уверены люди.

«Мда. Печально это всё. А главное, что эти чиновники абсолютно лишены совести! Отнять всё и посадить за госкражу на 15 лет с конфискацией всего имущества», — пишет Сергей О.

Граждане не понимают, как депутат Госдумы сумел долгое время убеждать всех окружающих людей в том, что его активы нажиты честным и законным путём. Пользователи уверены, что это невозможно.

«Ничего себе активы! Где можно «заработать» такие деньги? А самое главное, как за такую короткую жизнь можно столько наворовать?», — задаётся вопросом Марина Д.

Напомним, 28 января размер конфискованных активов депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сопчука на сумму около 38 млрд рублей стал поводом для возникновения множества комментариев в интернете.