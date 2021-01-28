Челябинск, 28 января, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Ряд мероприятий провели в Челябинской области сотрудники Росгвардии к 77-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

74.rosguard.gov.ru Сотрудники Росгвардии с блокадницей Валерий Нехорошковой

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Так, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили блокадницу — жительницу города Троицк Валерию Нехорошкову.

Валерия Александровна была ещё ребёнком, когда её эвакуировали из блокадного Ленинграда в Троицк. Отец ушёл на фронт в первые дни войны, мама продолжала работать на мясокомбинате и воспитывать двоих детей. Блокадница рассказала, что фашисты бомбили Ленинград днём и ночью.

В 1943 году мама приняла решение уехать в эвакуацию, которую осуществляли по Дороге жизни на реке Неве. Тогда несколько машин с людьми утонули из-за неокрепшего льда, но семья Валерии Александровны добралась до железной дороги. Так Валерия Нехорошкова попала в Челябинскую область.

Валерия Нехорошкова «Многие заболевали в этих вагонах, простывали. Заболела и моя младшая трёхлетняя сестрёнка, в тяжёлом состоянии её определили в госпиталь, а нас подселили к местным жителям».

74.rosguard.gov.ru Мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда

В Троицке мама девочек устроилась работать на мясокомбинат, но вскоре заболела и умерла. Девочкам пришлось нелегко. Сейчас сёстры поддерживают связь: младшая живёт в Санкт-Петербурге, старшая — в Троицке.

Ещё 27 января росгвардейцы посетили книжную выставку Центральной городской библиотеки в Южноуральске, где директор учреждения Наталья Лаврова провела для гостей исторический экскурс, показав документальный фильм о жизни блокадного Ленинграда.

Подобное мероприятие Росгвардия также провела в Варне, а в Каслях представитель ведомства провёл «Урок мужества» для старшеклассников школы №27. В Карабаше росгвардейцы посетили школу №2 города: ребятам рассказали о Дороге жизни блокадного Ленинграда.